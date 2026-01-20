В Тюменской области инвесторы могут выбирать земельные участки для аренды или покупки дистанционно

В Тюменской области инвесторы могут выбирать земельные участки для аренды или покупки дистанционно, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для первичного "заочного" отбора инвестиционных площадок в Тюменской области с 2024 года используют 3D-панорамы. Сервис позволяет дистанционно оценить ключевые параметры площадки, включая транспортную доступность, наличие инженерных коммуникаций, разрешенные виды использования и характеристики окружающей инфраструктуры.

Это позволяет инвестору принять первичное решение о целесообразности проекта еще до выезда на территорию.

Сейчас в сервисе представлены 15 земельных участков, как муниципальной собственности, так и предложения частных правообладателей.

Ключевая информация доступна непосредственно в процессе просмотра панорамы, без поиска дополнительных документов. Реестр инвестиционных площадок постоянно обновляется.

В рамках дальнейшего развития Инвестиционное агентство Тюменской области планирует расширить перечень представленных площадок, включая объекты государственной и частной собственности, а также увеличить количество слоев, чтобы сервис стал еще информативнее для инвесторов.