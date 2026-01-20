В тюменской больнице пациентка едва не лишилась ноги, уснув рядом с батареей

В Тюмени пациентка ОКБ №2 получила сильнейший ожог, уснув после операции рядом с батареей. Девушка не почувствовала боли, потому что еще не отошла от наркоза.

В больницу пострадавшая поступила в середине декабря. Через год после перелома ноги ей должны были достать пластины и винты. Операция прошла успешно, девушку перевезли в палату, где она и проспала, касаясь ногой батареи. На следующий день пациентку выписали, сказав ходить на перевязки по месту жительства. Девушка ходила в больницу, колола обезболивающие, однако 31 декабря поняла, что "обезболивающие ей не помогают".

Нога распухла. Девушка обратилась в ожоговое отделение ОКБ№1, где ей был поставлен диагноз ожог III Б степени. Если бы не антибиотики, у пациентки уже был бы некроз, что привело бы к ампутации ноги. Свою историю пациентка рассказала в соцсетях.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили Накануне.RU, что ведомство инициировало проверку в Областной клинической больнице №2 в Тюмени. По требованию надзорного ведомства к проверке привлечены специалисты Территориального органа Росздравнадзора.