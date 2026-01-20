В России до минимума за 15 лет упала прокачка нефти по НПЗ

В России упала прокачка нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Показатель рухнул до минимума с 2010 г. – до 228,34 млн т. Причина – внеплановые остановки и ремонты во второй половине 2025 г. Сокращение поставок отразилось и на объемах переработки на 1,7%, пишет "Ъ".

По словам источника в отрасли, с августа по ноябрь 2025 года на НПЗ суммарно поступило 85,9 млн тонн нефти против 90 млн тонн за аналогичный период 2024 года. Именно в этот период было зафиксировано большинство инцидентов на российских НПЗ.

Опыт 2025 года неизбежно заставит нефтекомпании адаптировать стратегии управления активами по переработке под текущие реалии, полагает Дмитрий Касаткин.

Основные акценты, по его словам, будут смещены в сторону защиты объектов, расширения складских мощностей и закупки оборудования для гарантии бесперебойных поставок.