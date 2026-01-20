СМИ: Трамп отказался от личной встречи с Зеленским на саммите в Давосе

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить личные переговоры с Владимиром Зеленским на полях форума в Давосе, пишет Politico.

Эксперт по внешней политике из Республиканской партии заявил изданию, что Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома.

Вместо двустороннего саммита в графике мероприятий значится встреча лидеров так называемой "Коалиции желающих". В этом формате представители Евросоюза планируют обсудить с Трампом одобрение гарантий безопасности для Украины.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев собирается посетить Всемирный экономический форум в Давосе. Ожидается, что он проведет встречи с представителями американской делегации, которую в этом году возглавит сам президент США Дональд Трамп.