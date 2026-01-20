Бастрыкину доложат о девятикласснике из Нижнего Тагила, вымогающем банковские карты у школьников

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о девятикласснике и 20-летнем жителе Нижнего Тагила, занимающихся вымогательством банковских карт у школьников.

Как сообщает пресс-служба ведомства, свой "бизнес" подельники организовали в одной из местных общеобразовательных школ. Там они выбирали подростков и покупали у них банковские карты. Тех же, кто отказывался, запугивали угрозами расправы и избивали. Один из таких случаев произошел 12 января - старшеклассник подкараулил школьника и сильно избил, из-за чего тот был госпитализирован с сотрясением мозга.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ "Вымогательство". Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.