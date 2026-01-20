В России стали закрываться крупные рестораны

Российский рынок общественного питания столкнулся с волной закрытий.

Ряд известных сетей, включая "Шоколадницу", "Ростикс", "Якиторию" и Menza, объявили об оптимизации присутствия и сокращении числа заведений. Некоторые игроки, такие как сеть пекарен "Хлеб насущный", пиццерия Fornetto и бары "Дорогая, я перезвоню", ушли с рынка полностью. К ним присоединились и популярные столичные рестораны "Валенок" и The Toy.

Согласно исследованию "Контур.Фокус", в прошлом году в России было ликвидировано 35,4 тыс. предприятий общепита, что почти на 10% превышает показатель 2024 года. Среди закрывшихся — 27,8 тыс. ресторанов, 6,25 тыс. кафе и 1,9 тыс. баров. Рост отрасли замедлился с 5,52% до 4,62%, а разрыв между открытием новых и закрытием старых точек увеличивается, сообщают "Известия".

Сокращение связано с влетом затрат на аренду, продукты и зарплаты. Кроме того, клиенты стали экономить и чаще заказывать готовую еду с доставкой (оборот сегмента +32%). Как отмечают владельцы, рентабельность бизнеса упала примерно вдвое.