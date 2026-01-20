СМИ: После повышения налогов бизнес резко взвинтил цены

Начало 2026 года в России ознаменовалось значительным ростом цен, который бизнес напрямую связывает с повышением НДС до 22%.

Однако повышение в отдельных случаях существенно опережает рост налоговой нагрузки и вызвано целым комплексом причин. Помимо налога, компании ссылаются на удорожание логистики, топлива, зарплат и аренды. Например, в сфере услуг январское повышение достигло 8-10%, а в IT-секторе, где основными драйверами стали затраты на оборудование и рабочую силу, цены за прошлый год выросли на 30-50%.

Особое внимание привлек взлёт цен на продовольствие: за первые дни января овощи подорожали почти на 8%, что существенно выше прошлогодних темпов. ФАС, отреагировав на это, начала запросы к крупным тепличным компаниям.

Эксперты отмечают, что рост цен более чем на 10% при повышении налога на 2 процентных пункта часто выходит за рамки простой компенсации и может рассматриваться как попытка получить дополнительную прибыль. Директор по аналитике "Инго Банка" Василий Кутьин прямо называет такие действия злоупотреблением.

Прогнозы на ближайшие месяцы осторожны: первый квартал ожидается напряженным. Стабилизация возможна во второй половине года, но при условии отсутствия внешних шоков и смягчения денежно-кредитной политики, сообщают "Известия".

Тем временем, российские компании, даже демонстрирующие стабильные финансовые результаты, массово отказываются от индексации зарплат и сокращают бонусы сотрудникам. Этот тренд, названный "тактической нищетой", объясняется опасениями бизнеса перед грядущими экономическими трудностями.