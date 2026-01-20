20 Января 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации

Согласно исследованию, автоматизация производства в России может дать ощутимый экономический эффект.

Исследователь Института Гайдара Маргарита Кропочева подсчитала, что при достижении к 2030 году парка в 123 тыс. промышленных роботов (цель нацпроекта) производительность труда в обрабатывающей промышленности может вырасти на 25,1%, а зарплаты квалифицированных рабочих — на 11,5%.

Сейчас РФ серьезно отстает: плотность роботизации составляет лишь 19 единиц на 10 тыс. работников против 162 в среднем по миру. Лидерами внутри страны являются промышленно развитые регионы вроде Калужской и Самарской областей.

Эксперт отмечает, что связь между роботизацией и ростом зарплат требует осторожной интерпретации, так как эти факторы могут влиять друг на друга. Однако расчеты указывают, что автоматизация через рост прибыли и выпуска улучшает положение работников, особенно рабочих ручного труда, дополняющих труд машин, сообщает Forbes.

В 2024-2025 гг. плотность роботизации в России, то есть отношение числа промышленных роботов к количеству сотрудников на предприятии, вырастет более чем в 2 раза.

Теги: промышленность, роботизация, экономика


