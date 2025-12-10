10 Декабря 2025
Обездолены из-за Долиной

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

За два года плотность роботизации в России выросла более чем в 2 раза

В 2024-2025 гг. плотность роботизации в России, то есть отношение числа промышленных роботов к количеству сотрудников на предприятии, вырастет более чем в 2 раза. Такие данные Kept и "Промышленной робототехники" приводит "Коммерсант".
В 2024 году рост составил 53%, в 2025 году ожидается 36%. Сейчас на 10 тыс. сотрудников приходится 40 роботов, или один на 250 сотрудников. А по указу президента Владимира Путина, к 2030 нужно войти в топ-25 стран по плотности роботизации.

Ранее замглавы департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов заявил, что к 2030 году необходимо достичь уровня роботизации 145 машин на 10 тыс. человек. Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко говорит, что для ускорения роботизации нужно стимулировать производителей роботов и предприятия, внедряющие их. Многие меры уже действуют в рамках федерального проекта развития промышленной робототехники. Нужно также усиливать налоговые стимулы, проводить иформационную кампанию, чтобы на заводах понимали, что это способ повышения производительности труда и экономии, в конечном итоге это рост прибыли.

Роботизация приобретает особую актуальность в условиях нехватки кадров. Она идет, но Россия сильно отстает по уровню роботизации от среднемирового показателя, который составляет более 160 роботов на 10 тыс. работников. Эксперты указывают ряд причин, среди которых дешевая рабочая сила, неразвитость робототехнической промышленности, неуверенность бизнеса в окупаемости, нехватка специалистов по осблуживанию промышленных роботов.

Для сравнения, в Китае плотность роботизации 470 роботов на 10 тыс. работников, что в 12 раз больше, чем в России.

