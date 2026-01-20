"Шанинка" подала иск с требованием отменить приостановку ее лицензии

Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, "Шанинка") требует отменить распоряжение Рособрнадзора о приостановлении ее лицензии на образовательную деятельность.

Как сообщает Forbes, таковы данные сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile. Московский арбитражный суд начнет рассматривать исковое заявление высшего учебного заведения 16 февраля. Кроме того, вуз оспаривает акт о неустранении выявленных нарушений, подписанный за четыре дня до отзыва лицензии.

Ранее "Шанинку" лишили госаккредитации по четырем специальностям. В 2018 году вуз уже лишали лицензии на образовательную деятельность из-за несоответствия образовательных программ госстандартам и "недостаточной квалификации преподавателей". В 2020-м ее вернули.