"Шанинку" лишили госаккредитации по четырем специальностям

Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка") лишили госаккредитации по четырем образовательным программам: "Социология", "Менеджмент" (оба направления – бакалавриат), а также бакалавриат и магистратура по специальности "Психология".

Решение о лишении аккредитации было принято в связи с судебными решениями от 23 июня и 11 сентября, передает "Коммерсант" со ссылкой на Рособрнадзор.

Вуз может вести подготовку по этим специальностям, но выпускники не получат диплом государственного образца.

В 2018 году "Шанинку" уже лишали лицензии на образовательную деятельность из-за несоответствия образовательных программ госстандартам и "недостаточной квалификации преподавателей". В 2020-м ее вернули.

Вуз обратился к Рособрнадзору с просьбой приостановить действие приказа до вынесения решения кассационным судом, передает РБК.

"Шанинка" – частный вуз, основанный в 1995 году. В 2021 году по так называемому делу Раковой был задержан ректор образовательного учреждения Сергей Зуев. В марте 2024 года суд признал Зуева виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.