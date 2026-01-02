Зеленский предложил Буданову* новый пост - главы офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что встретился с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить офис Президента Украины.

"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства", - написал Зеленский в своём telegram-канале.

Глава Украины считает, что Буданов* имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

"Также поручил новому руководителю офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение Стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - написал Зеленский.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга