Бывший главком ВСУ Залужный может вернуться на Украину

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, а ныне – посол в Великобритании Валерий Залужный может вскоре вернуться на Украину.

По версии блогера Анатолия Шария, которую приводят "Ведомости", Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своём желании (вернуться в страну) несколько недель назад. Шарий также сообщил, что прежде для Залужного рассматривались различные варианты – от премьер-министра до главы офиса президента, но "тогда он интереса не проявил".

Залужный получил пост посла Украины в Великобритании в марте 2024 г., приступил к обязанностям летом того же года.