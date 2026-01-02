Установлены личности 13 из 27 погибших при атаке на Хорлы

Глава Херсонской области Владимир Сальдо высказался о работе экспертов с телами погибших при атаке на село Хорлы.

"В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших. Эксперты продолжают идентификацию тел жертв теракта", - написал Сальдо в своём telegram-канале.

В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря, в селе Хорлы Херсонской области. На месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налёт трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо. Погибли десятки людей. Возбуждено дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены траурными днями.