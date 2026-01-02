В России полицейские назвали фразы мошенников, выманивающих код от "Госуслуг"

Сотрудники МВД высказались о типичных фразах мошенников, выманивающих коды от "Госуслуг".

В МВД сообщили ТАСС, что, выступая якобы от лица коммунальных служб, мошенники часто говорят следующие фразы: "Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы "привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код", от медицинских организаций – "вы записаны на прием, но нужно подтвердить, что вы – это вы. Код пришлем по СМС", пишет ТАСС.

Жертвами мошенников регулярно становятся жители различных регионов России. Иногда предполагаемые злоумышленники попадают под суд. Например, в Перми двое участников преступной группы, занимавшейся хищениями сбережений граждан дистанционным способом, предстанут перед судом.