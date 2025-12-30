30 Декабря 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: astrobl.ru

В Перми будут судить двух мошенников, похитивших восемь миллионов рублей

В Перми двое участников преступной группы, занимавшейся хищениями сбережений граждан дистанционным способом, предстанут перед судом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Они обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, с 17 сентября 2024 года по 11 октября.2024 года жители города Березники, действуя в составе организованной группы, арендовали на территории Перми квартиру, в которой установили компьютерную технику и программное обеспечение, позволяющее удаленно ею управлять. Соучастники также приобрели не менее 164 сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрированных на физических лиц, проживающих на территории РФ. Используя данное оборудование, члены преступной группы созванивались с потерпевшими, и вводя их в заблуждение, похищали их личные данные и денежные средства.

Незаконными действиями гражданам, проживающим в Омской, Амурской областях, Красноярском и Пермском краях причинен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу. В интересах потерпевших прокуратурой города подготовлены исковые заявления на сумму более 4 млн. рублей. Денежные средства будут взысканы с лиц, продавших и предоставивших в пользование членам преступной группы свои банковские карты.

Теги: мошенники, сим-карты, хищение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

