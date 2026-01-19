Беременных женщин из Первоуральска будут направлять на роды в Екатеринбург

Перинатальный центр Первоуральска 17 января закрылся на ремонт и плановую дезинфекцию. На этот период всех рожениц на плановые роды будут направлять в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Беременные женщины с 36 недель беременности могут заранее уточнить у врача, наблюдающего беременность, учреждение для планового родоразрешения. Всем беременным женщинам с 36 недель беременности будут выданы направления на дородовую госпитализацию на определенную дату в медицинские учреждения г. Екатеринбурга. Просим не отказываться от дородовой госпитализации и строго соблюдать дату, указанную в плановом направлении", - говорится в сообщении.

Однако это не значит, что в случае экстренных родов в городе не будет оказываться помощь. Рожениц направят в гинекологическое отделение МПЦ Первоуральска, где помощь оказывается круглосуточно и в полном объеме, в соответствии с медицинскими стандартами. Будущих мам просят вызывать "скорую" СМП по номеру 03, которая владеет информацией по маршрутизации на этот период.

При этом, госпитализации беременных в отделение патологии беременных в недоношенных сроках и госпитализации пациенток в гинекологическое отделение остаются без изменений.

Во время ремонта в перинатальном центре появятся новые современно оборудованные родовые залы, с новым дизайном, обеспечивающим комфорт будущим мамам.