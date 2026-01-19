19 Января 2026
Политика В России
Фото: Верховный Суд Российской Федерации / vsrf.ru

Игорь Краснов прокомментировал кадровые перемены в судебной системе

С назначением на пост председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов начал масштабную реформу кадровой политики.

В числе первых изменений — новые руководители Судебного департамента и Совета судей РФ. Комментируя эти шаги, Краснов подчеркнул, что они представляют собой не точечные, а системные меры, нацеленные на построение эффективной и устойчивой судебной системы. Он указал на важность сочетания опыта действующих профессионалов с притоком новых управленческих и судейских компетенций для ответа на современные вызовы.

Особое внимание уделяется обновлению экономической коллегии ВС. Как заявил председатель, ключевой критерий для судей — способность разрешать высокосложные и трансграничные споры, а не формальная специализация. Этот подход, по его словам, будет распространен на всю арбитражную систему.

Еще одним значимым решением стало обновление Научно-консультативного совета при ВС: из его состава были выведены эксперты, совмещавшие научную деятельность с адвокатской практикой или представительством интересов в судах. Краснов объяснил это необходимостью исключить любые возможные влияния на формирование правовых позиций высшей инстанции, которые, как он убежден, должны базироваться исключительно на законе, сообщает "Коммерсант".

Ранее высшая квалификационная коллегия судей согласовала кандидатов на пост заместителей председателя Верховного суда России.

Теги: Верховный суд, судебная система, Игорь Краснов


