Стало известно о массовом переходе малого бизнеса на автоматизированную УСН

Резкое ужесточение условий для УСН с 2026 года вызвало массовый исход малого бизнеса на автоматизированную УСН (АУСН).

После снижения лимита для уплаты НДС с 60 до 20 млн руб. предприниматели начали массово менять налоговый режим. Банковская статистика свидетельствует о взрывном росте: за январь 2026 года количество клиентов на АУСН в "Сбербанке" увеличилось с 40 до 250 тыс. В ПСБ отмечают 20-кратный прирост. Тренд сконцентрирован в столичном регионе, где, по данным ВТБ, находится более 40% таких клиентов.

Стимулом стала новая реальность для "упрощенцев": при доходе выше 20 млн руб. к обычному налогу теперь добавляется 5% НДС. Поскольку лимит будет снижаться и дальше, а параметры АУСН зафиксированы до 2027 года, переход выглядит логичным решением.

Этот процесс, однако, может изменить банковский ландшафт. Обслуживание по АУСН возможно только в одном из 24 одобренных банков. По данным Ассоциации банков России, региональные кредитные организации рискуют потерять свою ключевую аудиторию. Несмотря на высокие затраты и длительные сроки подключения к эксперименту (10 млн руб. и 3 месяца), крупные игроки видят в малом бизнесе потенциал для долгосрочных выгод, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в России планируют резко ограничить право предпринимателей на применение патентной системы налогообложения — ПСН. Право на патент с 2026 года могут потерять ИП с оборотом более 10 млн рублей. Также применять ПСН не смогут ИП, которые работают в розничной торговле и автомобильных грузоперевозках.