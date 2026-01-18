В Армении бизнесмена Карапетяна отпустили под домашний арест

В Армении российского бизнесмена Самвела Карапетяна отпустили из следственного изолятора под домашний арест, передает издание News.am.

Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян заявил журналистам, что его подзащитный нуждается в стационарном лечении.

Он отметил, что до ареста летом 2025 года у бизнесмена не было проблем со здоровьем.

Сторонники предпринимателя встретили его аплодисментами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел национализировать имущество компании российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Речь идет о ЗАО "Электрические сети Армении".