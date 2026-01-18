18 Января 2026
Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В Армении бизнесмена Карапетяна отпустили под домашний арест

В Армении российского бизнесмена Самвела Карапетяна отпустили из следственного изолятора под домашний арест, передает издание News.am.

Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян заявил журналистам, что его подзащитный нуждается в стационарном лечении.

Он отметил, что до ареста летом 2025 года у бизнесмена не было проблем со здоровьем.

Сторонники предпринимателя встретили его аплодисментами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел национализировать имущество компании российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Речь идет о ЗАО "Электрические сети Армении".

Теги: Самвел Карапетян, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2026 14:20 Мск В Армении арестован бизнесмен Карапетян
Ранее 03.07.2025 15:10 Мск После обысков у Карапетяна завели дело, есть задержанные
Ранее 03.07.2025 13:37 Мск Армянский парламент одобрил закон о национализации "Электросетей Армении"
Ранее 01.07.2025 15:56 Мск Симонян призывает запретить в Армении российские телеканалы
Ранее 27.06.2025 14:14 Мск Киркоров напомнил Пашиняну об одной из десяти заповедей в связи с арестом Самвела Карапетяна
Ранее 25.06.2025 10:39 Мск Пашинян заявил о предотвращении госпереворота в Армении
Ранее 20.06.2025 12:35 Мск Песков: Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна
Ранее 18.06.2025 10:05 Мск Пашинян захотел национализировать ЗАО "Электрические сети Армении"

