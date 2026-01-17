17 Января 2026
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области ускоренно газифицируют Сосновский район

В Сосновском районе Челябинской области идёт стремительное развитие жилищного строительства, которое требует комплексного развития инфраструктуры. Энергетики "Россети Урал" предпринимают все необходимые меры для поддержания стабильности ситуации.

Они проводят реконструкции с увеличением установленной мощности подстанций 110 кВ, устанавливают дополнительные трансформаторные подстанции, модернизируют распределительную сеть. В условиях сверхнормативного роста нагрузок на оборудование в период низких температур, когда жители неконтролируемо наращивают энергопотребление выше заявленных величин при технологическом присоединении, не выдерживает даже самое новое оборудование. Например, жители подают заявки на 5-10 кВт, а фактическое энергопотребление фиксируется на уровне до 35 кВт. И речь идёт о сотнях земельных участков.

Стоит отдельно отметить, что для системного решения проблемы необходимо менять методики и нормы проектирования электрических сетей, внимательнее относиться на муниципальном уровне к синхронизации планов развития территорий с сетевой компанией, включая планы по газификации подобных развивающихся территорий. Энергетики не имеют возможности проектировать запас мощности сверх нормативного без имеющихся комплексных заявок на техприсоединение, а они зачастую поступают с заведомо заниженными параметрами.

Системная работа ведётся с девелоперами, которые осваивают земли под ИЖС. Застройщики рассчитывают свою экономическую выгоду, но немногие задумываются о том, с какими сложностями могут столкнуться будущие жители этих коттеджных посёлков, где все системы жизнеобеспечения зависят от электричества. Со стороны муниципальных и региональных властей к этой территории – отдельное внимание. По Сосновскому району Челябинской области разработан план ускоренной газификации, который позволит системно решить данный вопрос.

Ситуация в деревне Ключи Сосновского муниципального округа находится под постоянным контролем специалистов компании "Россети Урал". Энергетики прикладывают максимум усилий для того, чтобы на динамично развивающейся территории нормализовалась ситуация с электроснабжением, пока решается вопрос с газификацией данного населенного пункта. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объёме.

16 января энергетики зафиксировали два технологических нарушения в работе распределительной сети 0,4 кВ в деревне Ключи, связанные с перегрузом оборудования. Энергетики оперативно вернули свет в дома жителей.

Напомним, в середине декабря 2025 г. энергетики завершили работы по монтажу пяти комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью более 3 000 кВА. Выдача дополнительной мощности позволит сократить количество технологических нарушений в работе электросетевого комплекса из-за перегруза оборудования.

Благодаря принятым мерам энергетики челябинского филиала "Россети Урал" стабилизировали ситуацию в Ключах, повысив надёжность и качество электроснабжения жителей. Помимо установки новых комплектных трансформаторных подстанций, выполнены работы по замене пяти силовых трансформаторов на более мощные, перераспределению нагрузки в распредсетях на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ, а также замене автоматических выключателей и комплектов предохранителей. Специалисты "Россети Урал" продолжают замеры напряжения, мониторинг нагрузки и перепрограммирование приборов учета электроэнергии. Руководство компании находится в постоянном диалоге с жителями деревни.

Проблема на данной территории носит системный характер из-за отсутствия газификации. Для кардинального изменения ситуации, предотвращения повторяющихся технологических нарушений и обеспечения надёжности электроснабжения на перспективу требуются комплексные системные решения. Со стороны муниципальных и региональных властей к этой территории – отдельное внимание. По Сосновскому району Челябинской области разработан план ускоренной газификации, который позволит системно решить данный вопрос, сообщают "Россети Урал".

Теги: Сосновский район, газификация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

