Бывшего председателя думы Красноуфимска отпустили под домашний арест

Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшему председателю думы Красноуфимска Рустаму Гамалиеву. Его отпустили под домашний арест.

Напомним, 26 декабря 2025 года Красноуфимский районный суд заключил Гамалиева под стражу до 23 февраля 2026 года. Экс-председатель думы обвиняется по статье УК РФ "Хулиганство с применением оружия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, адвокат Рустама Гамалиева подал апелляционную жалобу. Изучив материалы дела, областной суд отменил постановление районного суда. Бывшему главе думы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как уточнили в суде, отбывать его Гамалиев будет по месту своего постоянного проживания. Какие-либо подробности дела в следствии не разглашают.