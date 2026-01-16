Украинцам уже все равно, под каким флагом жить - депутат Рады

Украинцам уже все равно, под каким флагом жить, настолько они устали, заявила депутат Рады Анна Скороход.

Она сказала, что слышала это от одного человека. Он сказал, что ему все равно, какой будет висеть флаг, лишь бы спокойно жила семья. И нужно сделать все, чтобы наступил мир. А те, кто против и хотят продолжения боевых действий, пусть посетят украинские кладбища и посмотрят, сколько там уже погибших.

"Поезжайте на кладбища, вы посмотрите на этот ужас. И это только те, которых мы знаем. А сколько лежит в полях, сколько под завалами, сколько непонятно где... Если мы хотим сохранить страну и сохранить нацию - это нужно заканчивать", - призвала Скороход, которая на Украине находится под подозрением.

На днях бывший глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинцы готовы отказаться от любых территориальных претензий к России ради завершения военного конфликта и наступления мира. Правда, оговорился, что если этот отказ будет не навсегда.

По опросу украинской социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе 2025 года, 82% украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта и соглашение с Россией. За продолжение боевых действий были только 11%. По сравнению с данными 2023 года результаты изменились почти на прямо противоположные.