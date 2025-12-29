Рада готова принять непопулярные решения ради мира

Украинская Рада сможет принять "непопулярные, но нужные решения" для прекращения военного конфликта и установления мира. Об этом заявил депутат Рады из правящей партии Даниил Гетманцев.

Он пишет, что большинство в Раде "осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего". Поэтому возможность принять непопулярные, но нужные решения есть.

Под "непопулярными" решениями подразумевается прежде всего территориальный вопрос и отказ от претензий на российские регионы. Называются два пути - референдум и принятие законов Радой. Об этом накануне упомянул президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Зеленским. Он выразил уверенность в том, что окончание конфликта близко, так как 91% украинцев хотят мира. Да и для Украины выгоднее заключить сделку сейчас, чем потерять еще территории.