В Армении арестован бизнесмен Карапетян
В Армении изменена мера пресечения бизнесмену Самвелу Карапетяну.
Апелляционный антикоррупционный суд Армении приостановил решение первой инстанции об отправке Карапетяна из-под стражи под домашний арест, сообщила ТАСС адвокат Карапетяна Лианна Гаспарян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел национализировать имущество компании российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Речь идёт о ЗАО "Электрические сети Армении".