В ОМС добавили 15 новых видов высокотехнологичной медпомощи

С 2026 года по ОМС можно будет получить еще 15 видов высокотехнологичной медицинской помощи, об этом сообщили в Минздраве России.

В списке новых видов медпомощи оказались методы терапии при онкологических заболеваниях, заболеваниях органов зрения, ЖКТ и др.: фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря; трансуретральная резекция; фотодинамическая терапия при раке пищевода; лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией; аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы; лапароскопическая продольная резекция желудка; лапароскопическое шунтирование; трансплантация островковых клеток поджелудочной железы и другие.

Эксперты-медики отмечают, что это дорогостоящие методы лечения, поэтому добавление из в ОМС – большой шаг для пациентов.