Подростка, поджегшего кинотеатр в московском ТЦ, поместили под домашний арест

Подросток, который поджег кинозал в Москве по указанию телефонных мошенников, помещен под домашний арест. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Против юноши расследуется дело об умышленном повреждении имущества. Ранее сообщалось, что 16-летнему подростку грозит обвинение в терроризме после поджога в московском торговом центре "Авиапарк".

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По данным следствия, после знакомства в социальной сети с девушкой подросток отправил ей геолокацию для выбора места встречи. Затем с ним связался неизвестный и представился правоохранителем. Он сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним.

Запуганный юноша, выполняя указания злоумышленника, показал ему жилище по видеосвязи, полагая, что это проведение обыска, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги. Также по указанию неизвестных он принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров Москвы и поджег зажигалкой. Правоохранительные органы задержали подростка.