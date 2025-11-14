Несовершеннолетний устроил поджог кинотеатра в Москве по указанию кураторов

В московском торговом центре "Авиапарк" произошел инцидент: несовершеннолетний устроил поджог в кинотеатре.

Согласно официальному заявлению, молодой человек действовал не самостоятельно, а по указаниям скрывающихся кураторов, которые финансировали эту акцию. На их деньги он купил бензин, который затем поджег в кинозале.

На кадрах с места происхождения видно, как горят кресла, а зрители не сразу осознают опасность. Несмотря на это, жертв удалось избежать. Правоохранительные органы задержали 16-летнего подростка, которому теперь грозит обвинение в терроризме, сообщают "Известия"