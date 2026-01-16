Вырос импорт в Россию машин из Южной Кореи

В конце 2025 г. вырос импорт в Россию автомобилей из Южной Кореи.

В декабре 2025 г. Южная Корея продала в Россию автомобилей на $25,4 млн. В декабре 2024-го этот показатель составил $21,3 млн, пишет ТАСС.

В ноябре 2025 г. в России на 83% вырос импорт легковых б/у (старше трёх лет) автомобилей. Такой всплеск интереса к подержанным иномаркам связан с повышением с 1 декабря утилизационного сбора. Всего в РФ было импортировано без малого 60 тыс. б/у машин. В целом, с начала 2025 г. импорт подержанных автомобилей растёт уже на 21%.