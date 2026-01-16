Вашингтон объявил о переходе ко второй стадии плана Трампа по сектору Газа

Администрация президента США объявила о переходе ко второй фазе мирного плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил о начале "полной демилитаризации и реконструкции сектора Газа".

"Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа 20-пунктного плана президента по прекращению конфликта в Газе, который предусматривает переход от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению", - говорится в заявлении Уиткоффа в соцсети X (заблокирована в РФ).

Между тем, перемирие между Израилем и ХАМАСом периодически нарушается обеими сторонами.

Вторая фаза предусматривает создание переходной технократической палестинской администрации в Газе - Национального комитета по управлению Газой (NCAG).

Уиткофф заявил, что США ожидают от ХАМАС "полного выполнения обязательств", в том числе немедленного возвращения последнего погибшего заложника, которого израильские официальные лица идентифицировали как Рана Гвили. "Невыполнение этого требования повлечет за собой серьезные последствия", — сказал Виткофф.

Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Касем назвал объявление о второй фазе "важным позитивным событием" и заявил, что группировка "полностью готова передать управление сектором Газа" в руки NCAG.

Предполагается, что NCAG будет состоять из 15 палестинских лидеров, они будут отвечать за оперативное управление территорией, включая здравоохранение, инфраструктуру и образование.

Работу NCAG, в свою очередь, будет контролировать так называемый Совет мира. Он будет состоять из 12 авторитетных мировых политиков, дипломатов, общественных деятелей. Ожидается, что его состав будет объявлен в ближайшие дни.

Выступая в воскресенье на борту президентского самолета, президент США Дональд Трамп заявил, что в состав Совета мира войдут "самые важные лидеры самых важных стран", хотя и не назвал их имен.