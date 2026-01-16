Расходы бюджета на выдворение мигрантов выросли в прошлом году на треть

Расходы бюджета на административное выдворение иностранцев (главным образом на билеты для них) из России выросли в 2025 году почти на треть и за январь-ноябрь прошлого года превысили 828 млн руб., подсчитали аналитики системы "Тендерплан".

Вероятной причиной роста расходов эксперты называют как усиление контроля за нелегальными мигрантами, так и рост цен на перевозки.

Больше половины всех затрат на выдворение нелегально находящихся в стране иностранцев приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа, причем в СЗФО расходы увеличились вдвое по сравнению с 2024 годом, пишут "Ведомости".

Но больше всего в процентном соотношении расходы выросли в Уральском федеральном округе: в 2024 году на выдворение мигрантов потребовалось чуть больше 500 тыс. руб., в 2025-м – уже 11 млн руб.