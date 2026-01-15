Депутат ГД Свинцов допустил полную блокировку WhatsApp* в 2026 году

WhatsApp* в России будет окончательно заблокирован в 2026 году, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Это связано с тем, что WhatsApp* принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны", - сказал депутат ТАСС.

В декабре WhatsApp* выступила с заявлением по поводу действий российских властей. Компания обвинила их в попытке лишить зашифрованной связи 100 миллионов россиян в преддверии новогодних праздников, когда люди общаются с близкими особенно много. Также в WhatsApp* заявили о намерении бороться за российского пользователя.

* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной