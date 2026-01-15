Минпрос готов рассмотреть изменение статуса классных учителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), который после поножовщины в подмосковной школе призвал освободить классных руководителей от преподавания и поручить им только воспитание и наставничество, заявил, что в Минпросвещения всерьез заинтересовались этой идеей.

Ведомство готово проанализировать предложение. И депутат надеется, что в обширном аппарате министерства будет-таки найден сотрудник, обладающий профильным пониманием вопроса, который выйдет на связь для предметного разговора.

При этом в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили ТАСС, что готовы рассмотреть предложение, но официальное заявление в министерство пока не поступало. Чернышов утверждает, что письмо уже направлено.

Принятие такого предложения, однако, крайне маловероятно, поскольку оно равнозначно резкому увеличению нагрузки на оставшихся учителей и финансирования школы, так как часы, которые вели классные руководители, придется вести другим учителем. То есть вдобавок к 1,6 млн ставок учителей нужно будет добавлять еще несколько сотен тысяч ставок, освободившихся в результате преобразования должности классного руководителя. А увеличения финансирования в ближайшие годы не предусмотрено. В ведомстве заранее подчеркнули, что предложение является личной инициативой депутата, а не позицией министерства.

Это предложение не разделяют и по существу некоторые учителя. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург выступил категорически против. Он расценивает инициативу как "непрофессиональную и дилетантскую".

"Настоящий классный руководитель и есть наставник. Но если человек не ведет никакой предмет, он практически не видит ребят на уроке. Поэтому нельзя разделять обучение и воспитание", - сказал Ямбург.

По его мнению, нельзя противопоставлять уроки и внеклассную воспитательную работу. У хорошего учителя сами уроки воспитывают. Такой же позиции придерживается народный учитель России Сергей Рукшин, который говорит, что учитель воспитывает на материале своего предмета.

Учитель информатики из Санкт-Петербурга Михаил Богданов возмущен предложением. Он призывает запретить депутатам говорить о вопросах, где у них нет опыта работы.

"А в начальной школе как сей мудрец видит себе эту практику? Отдельно - учителя, отдельно - "классные мамы"? Которые во время уроков чаи гоняют в учительской, обсуждая последние новости от Чернышова и прочих", - пишет Богданов.