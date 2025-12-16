В Госдуме срочно задумались над противодействием экстремизму среди подростков

После сегодняшней трагедии в подмосковной школе, где школьник напал с ножом, а в результате погиб ребенок, в Госдуме предложили создать специальную межведомственную рабочую группу для противодействия втягиванию детей и подростков в экстремистские организации.

По данным телеграм-каналов, подросток состоял в молодежном движении с признаками неонацистской и экстремистской идеологии. Поэтому депутат Госдумы Андрей Альшевских призывает создать какой-то орган, который будет заниматься этой проблемой.

Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) обвинила администрацию школы в бездействии, ведь подросток находился в группе риска и нуждался в помощи, что было очевидно для педагогов и руководства школы. Он активно рассылал одноклассникам сообщения, что уже свидетельствовало о неблагополучии. И нужно было принимать меры.

"Дети наши вооружены деструктивной идеологией, а позитивной идеологии не имеют. Они представляют угрозу и себе, и друг другу... Ребенок начитался в соцсетях, наигрался. Сейчас все говорят, что нужно вернуть Roblox. А хоть один специалист сказал, каким ребенок становится, когда играет в эти игры, какой становится психика? Никто про это не говорит. Вместо социальных сетей мы должны вернуть детей в реальную среду, чтобы они занимались спортом, общались, для этого нужно организовать им досуг", - заявила Останина на НСН.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что классных руководителей вообще нужно освободить от преподавания и поручить им только воспитание и наставничество. В таких случаях классные учителя будут лучше знать детей и видеть их проблемы.

А депутат Госдумы Виталий Милонов полагает, что нужно уделять больше внимания психическому здоровью детей. По его мнению, возможно, придется вводить досмотр личных вещей детей.