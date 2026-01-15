Росстат зафиксировал скачок инфляции после повышения НДС

В России потребительские цены за новогодние каникулы подскочили в среднем на 1,26%.

Столько, по данным Росстата, составила инфляция с 1 по 12 января. Причина тому - повышение с 1 января НДС с 20% до 22%.

Это самый сильный скачок цен с марта 2022 года, когда инфляция составляла 1-2% в неделю. Цены с начала января выросли больше, чем за весь январь 2025 года - 1,23%. В 2025 году после сильного повышения тарифов Росстат оценивал инфляцию в первую неделю июля в 0,79%.

Ранее ЦБ сообщил, что можно ждать от развития экономики России в 2026 году. Прогноз таков, что к концу 2026 г. инфляция снизится до 4-5%.