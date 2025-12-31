ЦБ: В 2026-ом экономика вырастет на 0,5-1,5%

ЦБ сообщил, что можно ждать от развития экономики России в 2026 г.

Прогноз таков, что к концу 2026 г. инфляция снизится до 4-5%. Затем закрепится вблизи цели. Кредит реальной экономике будет расти сбалансированно: в следующем году он может увеличиться на 6-11%. Реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться.

Экономика продолжит расти. После нескольких лет усиленного роста (заметно выше, чем в США и еврозоне) Россия переходит к более спокойному и сбалансированному развитию. В 2026 г. экономика вырастет на 0,5-1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится, сообщает пресс-служба Центробанка.