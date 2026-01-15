Россиянам из списка "террористов и экстремистов" запретят тратить больше МРОТ в месяц

Россиянам, которые находятся в списке "террористов и экстремистов", хотят запретить тратить больше минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц со всех доходов.

С такой инициативой выступил Росфинмониторинг, который ведет список данных граждан. В настоящее время ограничение касается только расходования заработной платы. Его предлагается распространить на любые другие поступления.

С 1 января МРОТ составляет около 27,1 тыс. руб. Столько граждане из списка могут тратить в месяц на себя и на каждого члена семьи, не имеющего дохода. Как ожидается, изменения введут с 16 марта.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП.