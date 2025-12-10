Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который предоставляет Росфинмониторингу прямой доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), карты "Мир" и по единому QR-коду.

Информацию ведомство будет получать напрямую от оператора этих систем — Национальной системы платежных карт (НСПК). Документ, внесенный правительством в мае текущего года, был одобрен в первом чтении в сентябре, а теперь принят сразу во втором и третьем. Теперь НСПК обязана бесплатно предоставлять данные, при этом ей запрещено разглашать сам факт их передачи.

Цель инициативы — усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, получив полную картину о денежных потоках. Это также снизит нагрузку на банки, сократив количество "веерных" запросов от регулятора. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает Forbes.