СМИ: Спикер Госдумы посоветовал депутатам обсуждать острые инициативы в закрытом режиме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") в последнюю перед выборами сессию предложил своим коллегам обсуждать острые инициативы в закрытом режиме, а уже только после этого рассказывать о них публично, вносить законопроекты в парламент и т.д. Интересно, что об этом он заявил на закрытой от прессы части пленарного заседания Госдумы, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

"Надо находить возможность обсуждать самые острые темы и где-то неприятные, понимая, что это необходимо. И делать это в таком [закрытом] формате – если мы хотим добиться решения, а не других каких-то результатов", – заявил Володин.

В 2022 году Госдума закрыла онлайн-трансляции заседаний. Их вернули только спустя почти год – в марте 2023 года. Тогда с предложением возобновить трансляции выступила депутат от "Новых людей" Сардана Авксентьева. Впрочем, и после этого трансляции иногда закрывались. Например, 13 февраля 2024 года, когда депутаты обсуждали вопрос о приостановке участия постоянной делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.