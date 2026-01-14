Бастрыкин взял на контроль проверку по факту отравления детей в Ноябрьске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту отравления детей в Ноябрьске, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК РФ.

В приемную главы ведомства в социальной сети обратилась жительница Ямало-Ненецкого автономного округа. По ее данным, в декабре 2025 года в Ноябрьске двое малолетних детей в тяжелом состоянии были госпитализированы с признаками кишечной инфекции после посещения заведения общественного питания. Также симптомы отравления были отмечены у членов их семей.

В настоящее время следственным управлением СКР по ЯНАО уже организована процессуальная проверка по данному факту. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя управления Дмитрию Цымбаленко представить доклад о промежуточных и окончательных результатах проверки. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.