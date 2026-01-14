Продажи "АвтоВАЗа" рухнули на 26%

В 2025-ом продажи "АвтоВАЗом" автомобилей сократились чуть больше, чем на четверть.

Они сократились на 26% до 338 тыс. автомобилей, включая поставки по госконтракту, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин, пишет ТАСС.

В конце 2025 г. стало известно, что изменение в России правил утильсбора на машины свыше 160 л. с. для физлиц может трансформировать структуру вторичного авторынка. Он может сузиться. Также ожидался дефицит ушедших корейских, японских, европейских брендов и рост спроса на новые китайские машины. Участники рынка допускали, что продажи подержанных машин в 2026 г. ждёт стагнация или умеренный рост на несколько процентов.