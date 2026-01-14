Целевой прием в вузы в 2025 году выбран лишь на 40%

Целевые места в вузах в 2025 году оказались заполнены только на 40%. Это лишь чуть больше, чем годом ранее, когда было 34%.

Всего в прошлом году было выделено 116 тыс. целевых мест, заполнены только 47 тыс. Целевых мест было изначально выделено меньше. Больше всего целевиков поступило в Москве и Санкт-Петербурге. Далее, с огромным отрывом, идут Свердловская область, Башкирия, Ростовской область, Татарстан, Краснодарский край, Самарская, Новосибирская и Воронежская области. Никаких сюрпризов в первой десятке регионов нет - это самые густонаселенные регионы России.

В процентах от общего числа целевиков самыми популярными направлениями стали лечебное дело (24% от общего числа целевиков), педиатрия (10%), педагогическое образование (7%). Прочие направления - это менее 3% каждое.

Хотя целевой прием подается как решение кадровых проблем в экономике, цифры свидетельствуют о его мизерных для страны масштабах. Власти считают, что нужно увеличивать заинтересованность работодателей, пишет "Ъ".

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что в 2024 году программа целевого обучения фактически была провалена. По многим направлениям квоты были выбраны лишь на 10-20%. В 2025 году улучшение незначительное.