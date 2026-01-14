СМИ: Уиткофф и Кушнер собираются посетить Москву в этом месяце

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют в январе прилететь в Москву для переговоров, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что американские чиновники на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным представят последние проекты планов по урегулированию. Кроме того, в ходе обсуждений, вероятно, будут затронуты гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине.

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, хотя компромиссы пока не найдены и саммит лидеров не готовится, диалог будет продолжен.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров сообщил, что камнем преткновения в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.