11% жителей Екатеринбурга готовы полностью перевести зарплату в "цифру"

Некоторые жители Екатеринбурга готовы полностью перевести свою зарплату в "цифру". К такому выводу пришли в сервисе SuperJob.

Опрос на эту тему проводился им в уральской столице в начале нынешнего года. Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, на сегодняшний день 11% экономически активных екатеринбуржцев готовы полностью получать зарплату в цифровых рублях.

Еще 8% согласны получать в "цифре" часть своего дохода. Большинство же опрошенных – 62% – выступает против такой инициативы.

Ранее другой опрос показал, что 22% жителей Екатеринбурга не пользуются наличными деньгами.