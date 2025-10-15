Опрос: 22% жителей Екатеринбурга не пользуются наличными

Больше 20% жителей Екатеринбурга не пользуются наличными деньгами. К такому выводу после проведенного опроса пришел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в среднем екатеринбуржцы носят с собой в кошельке 4 тысячи 500 рублей. А 22% опрошенных горожан признались, что обходятся вообще без наличных денег.

В целом средняя сумма наличных в кошельках жителей мегаполисов заметно различается. Самая высокая оказалась в Казани (4 тысячи 600 рублей), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 4 тысячи 500 рублей), а самая низкая – в Волгограде (3 тысячи рублей) и Нижнем Новгороде (3 тысячи 200 рублей). Москвичи носят с собой около 3 тысяч 800 рублей, петербуржцы – 3 тысяч 600 рублей.

Проведенный этим летом опрос показал, что жители Екатеринбурга еще не готовы получать зарплату в цифровых рублях.