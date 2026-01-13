ЛДПР предложила создать в регионах комиссии по защите прав учителей

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается создать в каждом регионе комиссию по защите интересов педагогических работников.

Такие комиссии будут постоянно действующим коллегиальным органом при исполнительном органе субъекта РФ, осуществляющем управление в сфере образования, для рассмотрения жалоб педагогических работников на противоправные, аморальные и/или неэтичные действия со стороны детей и родителей, обжалования решений администрации и т.п. Причем предлагается запретить дисциплинарное взыскание в виде увольнения учителя без согласования с этой комиссией. Порядок согласования должен определить Минпрос.

Решение комиссии по защите интересов педагогов должно быть обязательным для всех участников образовательных отношений в той школе, где работает учитель.

Авторы отмечают бесправие учителей, их унижение подростками, агрессию, грубость и даже насилие. Это указывает на необходимость создания действенного и институционально независимого механизма, способного защитить учителей. Особенно часто директора страхуются, поспешно увольняя учителей, которые вызвали недовольство родителей или учеников. А крайними оказываются педагоги, которые беззащитны и перед малолетними хамами, и перед администрацией школы.

В 2025 году Минпрос создал Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Это совещательный орган, который фактически не имеет никаких полномочий. Власти проблему низкого статуса учителей отрицают, при этом постоянно говорится об абстрактном повышении статуса профессии педагога.