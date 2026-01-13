Леонид Слуцкий: ЛДПР сосредоточится на формировании "экономики для народа"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в весеннюю сессию фракция ЛДПР будет бороться за защиту граждан от инфляции, чрезмерных поборов и роста тарифов.

"В новой, весенней, сессии Госдумы фракция ЛДПР намерена уделить особое внимание вопросам экономики, фокусируясь на поддержке человека труда, защите кошельков наших граждан от инфляции, высокой закредитованности и потери дохода", — сказал Леонид Слуцкий.

Кроме того, председатель ЛДПР отметил, что в новом парламентском сезоне партия сосредоточится на формировании "экономики для народа" в рамках своей программы Новой индустриализации России.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Экономический совет партии подготовил программу "Разумной экономической политики для страны до 2035 года", главный посыл которой — начать новую индустриализацию России. Экономический совет ЛДПР возглавляет известный промышленник Константин Бабкин.