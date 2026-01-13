13 Января 2026
в россии
Происшествия Дальневосточный ФО В России Амурская область
Фото: Накануне.ru

СК: Ан-24 разбился под Тындой из-за ошибки экипажа

Названа приоритетная версия крушения самолёта Ан-24 "Ангары" вблизи Тынды.

Руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко сообщил журналистам, что приоритетная версия случившегося – столкновение самолёта с землей в управляемом полёте в результате ошибки экипажа при определении высоты из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре, что повлекло путаницу.

То есть экипаж ориентировался, что самолёт находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря, пишет РИА Новости. Расследование продолжается.

В июле 2025 г. у "Ангары" был аннулирован сертификат на обслуживание авиационной техники. Позже Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Этому предшествовала катастрофа Ан-24 в Тынде, в которой погибли все 48 человек, находившихся на борту.

Теги: Ан-24, Тында, расследование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.11.2025 08:30 Мск "Ангара" прекратила коммерческие полёты
Ранее 27.10.2025 12:05 Мск Сертификат авиакомпании "Ангара" аннулирован после крушения Ан-24 в Амурской области
Ранее 17.09.2025 08:43 Мск "Узковато идёте": МАК опубликовал запись переговоров с разбившегося под Тындой Ан-24
Ранее 28.07.2025 12:17 Мск Авиаэксперт счёл недостаточными данные самописца для понимания крушения Ан-24 в Амурской области
Ранее 27.07.2025 09:51 Мск Извлечены все останки тел погибших в катастрофе Ан-24 в Амурской области
Ранее 25.07.2025 11:05 Мск На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы
Ранее 25.07.2025 10:56 Мск Семьи погибших в катастрофе Ан-24 в Тынде получат по 5 миллионов рублей
Ранее 25.07.2025 07:58 Мск "Уральские авиалинии" организуют перевозку родственников пассажиров самолета, упавшего в Амурской области
Ранее 25.07.2025 04:17 Мск Заслуженный пилот назвал возможную причину крушения Ан-24 в Приамурье
Ранее 24.07.2025 16:20 Мск Прокуратура показала фото с места падения Ан-24
Ранее 24.07.2025 16:10 Мск В Амурской области объявлен траур из-за крушения Ан-24
Ранее 24.07.2025 14:55 Мск В Амурской области вместе с Ан-24 погибли пятеро сотрудников РЖД
Ранее 24.07.2025 14:30 Мск "Аэрофлот" предложил помощь в связи с крушением Ан-24 "Ангары"
Ранее 24.07.2025 11:45 Мск МАК выяснит причины крушения в Амурской области Ан-24
Ранее 24.07.2025 11:39 Мск Выживших нет: в Тынде разбился Ан-24, на борту было 48 человек
Ранее 24.07.2025 09:55 Мск Обнаружены обломки Ан-24, летевшего в Тынду
Ранее 24.07.2025 08:51 Мск В Амурской области пропал Ан-24 с 46 людьми на борту

