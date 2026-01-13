СК: Ан-24 разбился под Тындой из-за ошибки экипажа

Названа приоритетная версия крушения самолёта Ан-24 "Ангары" вблизи Тынды.

Руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко сообщил журналистам, что приоритетная версия случившегося – столкновение самолёта с землей в управляемом полёте в результате ошибки экипажа при определении высоты из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре, что повлекло путаницу.

То есть экипаж ориентировался, что самолёт находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря, пишет РИА Новости. Расследование продолжается.

В июле 2025 г. у "Ангары" был аннулирован сертификат на обслуживание авиационной техники. Позже Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Этому предшествовала катастрофа Ан-24 в Тынде, в которой погибли все 48 человек, находившихся на борту.