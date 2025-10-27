27 Октября 2025
Общество Иркутская область Амурская область
Фото: Накануне.RU

Сертификат авиакомпании "Ангара" аннулирован после крушения Ан-24 в Амурской области

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок – с 5 ноября перевозчик не сможет их осуществлять.

"Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу", - сообщили в ведомстве.

По данным агентства, у "Ангары" сейчас 11 регулярных региональных рейсов, которые выполняются на самолетах Ан-24/26. Перевозить пассажиров на них будут теперь другие перевозчики.

"Ангара" уже закрыла продажи на все свои рейсы после 1 ноября. Пассажирам, купившим билеты на даты после 5 ноября, предлагают вернуть билеты с полной компенсацией стоимости или переоформить их на рейсы других перевозчиков.

В июле этого года у "Ангары" был аннулирован сертификат на обслуживание авиационной техники. Этому предшествовала катастрофа Ан-24 в Тынде, в которой погибли все 48 человек, находившихся на борту. Приоритетной версией случившегося считается ошибка экипажа при настройке высотомера.

Теги: ангара, сертификат перевозчика, росавиация, авиакатастрофа


