Сменились глава филиала оперативно-тактической авиации ОАК и управляющий директор АО "Туполев"

Частично обновлено руководство "Объединённой авиастроительной корпорации" (ОАК).

Из корпорации уходит Александр Бобрышев, совмещавший должности заместителя генерального директора ПАО "ОАК" пооперативно-тактической авиации (ОТА) и ГОЗ, а также управляющего директора АО "Туполев". С 13 января директором филиала ПАО "ОАК" – оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения. Он окончил "Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации". С 2012 г. работает в ОАК на различных должностях.

Также с 13 января и.о. управляющего директора АО "Туполев" стал Юрий Абросимов, ранее трудившийся заместителем управляющего директора по экономике и финансам. В 2010 г. он окончил Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева. Абросимов с 2012 г. работает в структурах АО "Туполев".

Среди ключевых задач новых руководителей – выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214, сообщает пресс-служба ОАК.